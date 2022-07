Ciotola per cani portatile da avere sempre con te

Una ciotola per cani portatile è indispensabile per dare da bere o anche da mangiare ai nostri pets quando non siamo a casa. Sono utili per la passeggiata, per i viaggi, per il campeggio, così da avere un accessorio che ingombra poco ma è altamente funzionale. E garantire il benessere di Fido in ogni situazione.

Se stai cercando una ciotola portatile per dar da bere o da mangiare al tuo cagnolino quando sei fuori casa, su Amazon sono tanti i modelli, anche pieghevoli, che possono occupare poco posto ed essere pronti all’occorrenza quando stai passeggiando con Fido.

Scopri i modelli migliori e sicuri per la salute e il benessere dei tuoi amici a quattrozampe, anche quando non sei a casa.

Crea Double, Ciotola portatile doppia, pieghevole per animali domestici, cani e gatti. In silicone alimentare, con moschettone, da viaggio

Il brand Crea presenta Double, la ciotola portatile doppia e pieghevole, ideale per cani e per gatti, con pratico sacchetto incluso per un trasporto più sicuro e agevole. Il moschettone rende ancora più pratico questo accessorio per cani realizzato in silicone alimentare.

Amazon Basics – Ciotola per cani in acciaio INOX – Confezione da 2

Lo store di Amazon Basics propone il comodo pacchetto doppio che contiene due ciotole per cani in acciaio inox, molto resistente ideale per cani e per gatti, sia per cuccioli sia per animali adulti. Con una capacità di 910 ml, la ciotola è ideale per cibo secco, umido, acqua e altro. Ed è antiruggine, per chi non ama la plastica. Non trattiene gli odori, ha i bordi non appuntiti e la base è in gomma, così da garantire la massima praticità di utilizzo. Si lava in lavastoviglie.

SLSON, Ciotola pieghevole per cani da viaggio con moschettone, ciotola portatile in verde e azzurro da 350 ml, Confezione da 2 pezzi

Il brand Slson presenta il suo set con due ciotole pieghevoli per cani da 350 ml, disponibili in azzurro e verde chiaro con pratico moschettone, così da appendere le ciotole allo zaino, ad esempio. Pieghevole, la puoi anche fissare alla cintura, perché l’ingombro è minimo. Facile da piegare, una volta aperta è solida e confortevole: si può regolare anche la profondità per dare più o meno cibo e acqua. La ciotola da viaggio si può lavare anche in lavastoviglie.

WOMGF, Bottiglia borraccia e ciotola portatile per cani, con contenitore per crocchette o acqua, pieghevole, ideale per i viaggi o le passeggiate 800ml

Il brand Womgf presenta la sua bottiglia/borraccia ideale per dare da bere a Fido quando si è in giro. Da 800 ml è realizzata in un materiale ecologico e sicuro, per uso alimentare, in silicone. La bottiglia ha due scomparti, uno per gli alimenti secchie e l’altro per l’acqua. I coperchi sono a scatto e a prova di perdite.

Borraccia portatile per cani, Dispenser per acqua in materiale antibatterico per animali domestici, bottiglia da viaggio per bere all’aperto

Infine, lo store Cotop presenta la sua borraccia portatile per cani, con comodo dispenser per l’acqua. Disponibile in verde, rosa e bianco, la bottiglia è capiente e facile da usare, con dosatore a prova di perdite.

