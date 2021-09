Mai dire mai. Lo sa bene il papà protagonista di questa storia, immortalato in un video mentre fa tante coccole al pitbull adottato. Niente di strano, direte voi. Peccato che poco tempo prima l’uomo aveva detto di non volere cani, anzi, che li odiava e non li avrebbe mai accettati nella sua casa. Ma doveva ancora conoscere il cucciolo che gli avrebbe fatto cambiare idea.

Flávia Carvalho ha raccontato che suo padre non voleva avere un cane in casa per nessuna ragione al mondo. L’uomo brasiliano non voleva sentir ragione, peccato che in un paio di mesi ha cambiato completamente idea.

Senza dirgli nulla, infatti, Flávia Carvalho ha deciso di adottare un bellissimo pitbull bianco, che era stato salvato dalla strada, per portarlo a vivere nella lo casa di San Paolo. E lui è passato dal rifiutar la compagnia di un cane al diventare inseparabile da lui.

Il cane ha conquistato il cuore di quell’uomo che non ne voleva sapere niente, tanto che oggi è diventato il suo miglior amico peloso. Il cane, ovviamente, ricambia con affetto e trascorre insieme a lui bellissime giornate.

Mi sento assolutamente sconfitto e sopraffatto dalla dolcezza di questo animale.

Queste le parole dell’uomo che è diventato anche protagonista di un video in cui mostra il suo amore per quella creatura dolcissima.

Coccole al pitbull adottato diventa il miglior amico di un papà

Le immagini del video sono commoventi. L’uomo con gli occhi chiusi abbraccia il cucciolo e canta per lui, quasi a volerlo tranquillizzare come se fosse un bambino piccolo. Mentre il cucciolo è estasiato, rilassato, tranquillo tra le braccia di quell’uomo che starà con lui per sempre.

Mio padre con il cucciolo che non voleva.

Questa la didascalia del post che accompagna il video che ha ottenuto migliaia di reazioni, commenti e visualizzazioni.

