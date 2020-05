Collie pigro cerca di imbrogliare mentre corre sul tapis roulant (VIDEO) Un pigrissimo cane di razza collie cerca di imbrogliare mentre la sua umana lo fa corree sul tapis roulant; il video è esilarante

Questa è la storia di un pigrissimo collie. La sua umana lo ha fatto salire sul tapis roulant perché voleva farlo muovere un po’. Fuori faceva molto freddo e le aveva ben pensato di fargli sgranchire un po’ le zampe. Ma lui ha cercato di imbrogliare. Il video girato dalla donna è divertentissimo.

Allenarsi può essere difficile. Sappiamo tutti che dobbiamo farlo per mantenerci sani e in forma, ma a volte non siamo dell’umore giusto. Questo può farci imbrogliare un po’ mentre ci alleniamo. Non preoccupatevi, non siete gli unici che cercano di imbrogliare.

Questo cane di razza collie cerca di imbrogliare durante le sessioni di allenamento. Ha deciso, mentre camminava, che era ora di prendersi una pausa. Piano piano inizia a rallentare poi appoggia le zampe posteriori sulla parte ferma del tapis roulant e corre solo con quelle anteriori.

Ha solo un problema; la sua mamma è un personal trainer lo sta tenendo d’occhio. Il bellissimo collie sa che c’è sua umana ma spera di passare inosservato. La guarda furtivamente mentre si ferma e lei lo riprende ridendo:

“Stai imbrogliando?”

Quando si rende conto di essere stato beccato, torna a correre, facendo finta di niente.

La mamma umana continua a spronarlo:

“Stai imbrogliando, cammina pigrone”.

Alla fine, per lui ci sono solo lodi:

“Bravo ragazzo, sei un bravo ragazzo.”

I collie erano originariamente usati come cani da pastore per allevare le pecore. Questo ha fatto sì che la razza sia molto attiva. Sono anche noti per essere molto giocosi, amano compiacere, amare e sono estremamente intelligenti.

Questo video è divertente è mostra la furbizia dei nostri amici animali. Il collie, in questione, sapeva bene di essere guardato ma ha tentato lo stesso di imbrogliare la sua mamma umana. Lei, però, non si è fatta ingannare. Dopo tutto, fare movimento è un’attività che gli fa bene. E, alla fine, per lui ci saranno sicuramente dei gustosi biscottini.