Colombia, negozio permette ai cani randagi di rinfrescarsi con l’aria condizionata In Colombia un negozi permette ai cani randagi di entrare dentro per potersi rinfrescare con l'aria condizionata

In Colombia c’è un negozio che ha aperto le sue porte ai poveri cani randagi costretti a vivere nelle strade calde della città anche quando in estate le temperature si fanno decisamente elevate. Così si possono riposare un po’ rinfrescandosi con l’aria condizionata che ovviamente è presente all’interno della struttura di vendita.

Purtroppo molti cuccioli che vivono in strada sono costretti a vivere in condizioni disumane. Durante l’inverno devono fronteggiare temperature bassissime e neve e gelo che rischiano di farli morire congelati.

Mentre in estate devono fare i conti con il caldo torrido, che toglie loro il fiato. Per fortuna c’è qualcuno sempre pronto a dare una mano come può.

A Florencia, città che si trova nel dipartimento di Caquetà, in Colombia, c’è un negozio che ha concesso a molti animali di strada di fuggire dal caldo torrido della strada e rifugiarsi al fresco dell’aria condizione. Tutti i negozi dovrebbero seguire questo esempio, un semplice gesto d’amore, di solidarietà e di compassione per poter aiutare chi è in difficoltà.

Lo staff del negozio di abbigliamento Koaj non ha perso tempo: quando ha visto che fuori tre cani stavano soffrendo le pene dell’inferno, viste le temperature altissime che si registravano in città, hanno aperto le porte del negozio per dar loro un po’ di refrigerio.

Staff e responsabile del negozio sono stati applauditi per questo gesto d’affetto. Non tutti sono disposti a farlo perché non tutti vedono di buon occhio la presenza di animali all’interno di un punto vendita. Ma a loro non importava: la cosa fondamentale è che i cuccioli si potessero riposare un po’ dal caldo che non dava tregua. Le foto dei cagnolini che si rilassano al fresco dell’aria condizionata hanno fatto il giro del web. Sono diventate virali. E chissà che anche il comportamento di questo negozio possa essere contagioso!