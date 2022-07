Capita a volte che i nostri cuccioli abbiano subito dei traumi da piccoli oppure soffrano di paure e fobie proprio come noi esseri umani. In tal caso la presenza del proprietario per tranquillizzarli in caso di crisi è fondamentale. Come calmare un cagnolino spaventato? Cosa fare e cosa non fare per aiutarlo?

Fonte foto da Pixabay

Quando adotti un cane potrebbe essere timido o avere paura, perché per lui è una situazione del tutto nuova. Specialmente se arriva dalla strada o da una situazione drammatica, potrebbe non avere più fiducia nelle persone. O allarmarsi per ogni minimo rumore.

Il cane spaventato può reagire in molti modi diversi. Può tentare di scappare oppure può adottare un comportamento aggressivo per difendersi, o, ancora, potrebbe rimanere bloccato, come pietrificato dalla paura, senza possibilità di reagire.

Come calmare un cagnolino spaventato, tanti consigli utili per te

Gli esperti consigliano di iniziare a guadagnare pian piano la fiducia nel cane, cercando di capire cosa ha passato e di comprendere di cosa ha veramente bisogno.

Fonte foto da Pixabay

Per guadagnare la fiducia del cane permettiamoli di osservarci, lasciandogli il suo spazio e lasciandolo esplorare la casa.

Crea in casa un ambiente sicuro, con un angolo a lui dedicato.

Cerca di creare una routine che possa tranquillizzarlo: sveglia, pappa, passeggiata, pisolino, tentativi di gioco, poi di nuovo pappa, passeggiata…

Sii sempre presente, prima o poi verrà da te per farsi coccolare.

Non muoverti mai di scatto o velocemente di fronte a una cane spaventato, lo renderesti ancora più agitato.

Evita di urlare, non fare rumori forti.

Portalo spesso a fare passeggiate per creare un legame profondo.

Dimostragli sempre amore e affetto.

Fonte foto da Pixabay

E se hai bisogno, chiedi consiglio al tuo veterinario. O, meglio, un veterinario esperto in comportamento dei cani, così da aiutarlo a superare traumi, paure, insicurezze. E pian piano vedrai che inizierà a fidarsi di te.