Come capire il linguaggio del corpo del cane

Come capire il linguaggio del corpo del cane? Se è appena arrivato un cucciolo in casa e volete accoglierlo al meglio, forse sarebbe bene cominciare a capire quali sono i segnali che ci manda con le diverse parti del corpo. Perché non sempre il loro body language coincide con il nostro.

Chiara Passalacqua, Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale e Vice Presidente di S.I.S.C.A. (Società Italiana Scienza del Comportamento Animale), spiega che è sempre importante riconoscere la comunicazione dei cani. Soprattutto dei cuccioli che fanno il loro ingresso nelle nostre case e nelle nostre famiglie.

“Quando arriva un cucciolo ci sono comportamenti che possiamo aspettarci come mordicchiare, lo scodinzolio vivace o la lotta con cuccioli di analoga età. Sono tutti modi per prendere le misure di se stessi, del proprio corpo, della propria forza: esercizi che, sotto forma di gioco, consentono di imparare. Ci sono però anche comportamenti inattesi o ambigui che è meglio saper riconoscere per rispondere in modo adeguato e favorire così una crescita equilibrata”.

La dottoressa ha stilato una guida al body language del cucciolo, da leggere con attenzione.

Segnali di gioia e benessere

Quando è contento il cucciolo emette uggiolati, abbai, tende le orecchie in avanti, mordicchia perché è eccitato, salta, vi tira per i pantaloni, scodinzola, vi fa dei piccoli agguati. E sì, a volte fanno anche la pipì!

Segnali di ansia e paura

Se quando uscite a passeggiare si siede e non vuole camminare, forse non ha intenzione di uscire di casa. La paura si manifesta quando il cane tende le orecchie all’indietro o tiene la coda tra le zampe. Se piangono o emettono dei piccoli guaiti, allora forse soffrono per la solitudine.

Coccole e affetto

Baci, abbracci e carezze sono adatti per dimostrare amore al cucciolo? Forse è meglio parlare loro con dolcezza, accarezzarli di notte, ma non abbracciarli.

Malessere fisico

Se dorme troppo, se è più tranquillo del solito, se non vuole giocare, se si lamenta, forse soffre di qualche piccolo disturbo.