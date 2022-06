Se usi le salviette profumate quando non hai acqua a disposizione per lavare Fido, devi immediatamente perdere questa abitudine. Perché non fa assolutamente bene ai nostri pets. Come togliere l’odore dal pelo dei cani se non si ha dell’acqua e del sapone a portata di mano? Ecco i consigli degli esperti per prendersi cura dei nostri fedeli amici a quattro zampe.

I cani spesso possono emettere dal loro pelo un odore poco piacevole. Di solito succede dopo aver passeggiato fuori casa, mentre altre volte le cause possono essere legate a una dieta carente di alcuni preziosi nutrienti o alla saliva del cane che non dà un buon odore a Fido.

Fare il bagno ai cani con regolarità, seguendo le indicazioni del proprio medico veterinario, diventa di fondamentale importanza. Bisogna però usare detergenti che siano adatti agli animali. Quando non abbiamo a disposizione acqua e sapone, meglio optare per soluzioni alternative che non sono le salviette.

Le salviette umidificate e profumate possono contenere sostanze potenzialmente nocive per i cani che, leccandosi, potrebbe accidentalmente ingerirle. E potrebbe avere problemi di salute non indifferenti. Senza dimenticare che le salviette alterano il naturale odore degli animali dando fastidio al nostro amato pets.

Come togliere l’odore dal pelo dei cani, la soluzione che forse non conoscevi

Se non hai acqua e in attesa di tornare a casa per fare un bel bagnetto al tuo cane, non usare le salviette, ma porta sempre con te un po’ di aceto. Sì, hai capito bene: il condimento usato per condire l’insalata o per pulire casa, può scacciare ogni odore e non fa male ai pets.

Basta bagnare un piccolo asciugamano in un composto misto di acqua e aceto in misura uguale, da portare magari sempre con te anche in uno spruzzino. Basta strofinare poi la pelliccia dei cani per togliere ogni traccia di sporco e ogni cattivo odore.