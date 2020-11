I cani anziani hanno bisogno di tanta pazienza e di molta dedizione, ma sapranno ricompensare i loro proprietari con un amore incondizionato che durerà fino all’ultimo giorno. Come trattare con amore questi cagnolini che hanno bisogno di più attenzioni rispetto ai cuccioli con più tenera età?

Questa è la storia di Ootsuki, un signore dal cuore gentile che vive in Giappone, e il suo cane, un bellissimo husky di nome Pao.

Il cane è molto anziano. E il signor Ootsuki lo porta ogni giorno al parco, perché gli fa bene. Non può però camminare, così il suo proprietario gli ha realizzato un carrellino fai da te.

Questo signore giapponese, con il suo dolcissimo gesto, ha commosso tutti quanti in giro per il mondo. Perché mostra la dedizione di una persona verso il suo animale domestico, che non può camminare da solo ma deve godersi la vita all’aria aperta.

Il signor Ootsuki ha recuperato una vecchia scatola di plastica con le rotelle e ha creato una cuccia per poter trasportare in giro il suo Pao. E tutti si fermano per poter fare una coccola all’husky ormai anziano. Oltre che per fare i complimenti all’uomo giapponese.

Il signore giapponese si assicura che il cane possa prendere aria ogni giorno e la gioia è visibile negli occhi dell’husky che così può trascorrere del tempo insieme al suo proprietario godendosi la brezza del vento.

I cani anziani meritano rispetto e amore, fino all’ultimo giorno di vita

Questo signore giapponese ha dato una lezione a tutti quanti con il suo gesto semplice e ammirevole. Perché i cani anziani si meritano questo e molto di più.

Così si trattano i cagnolini che hanno raggiunto una certa età. Nel rispetto di tutto l’amore che hanno dedicato alla loro famiglia umana.