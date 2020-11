Lei pensava di non essere vista, ma in realtà il suo bel gesto è stato immortalato, per dimostrare quanto la generosità umana può fare la differenza. Commessa dà del cibo al cane randagio, condividendo con il povero cucciolo l’unica cosa commestibile che ha trovato a portata di mano.

Fonte Pixabay

Renata Honorio è la donna protagonista di questo video. La 42enne in un negozio di Cubatao, in Brasile, ha dimostrato che c’è ancora speranza nell’umanità.

La commessa, nella mattinata del 23 settembre, si è intenerita di fronte alla situazione che si è presentata davanti ai suoi occhi. Un cucciolo senza casa aveva pensato di rifugiarsi nel negozio dove lavorava.

All’inizio pensava fosse entrato con un cliente. Ma guardandosi in giro e soprattutto guardando gli occhi del cucciolo si è resa conto che quella povera creatura non aveva nessuno che si potesse prendere cura di lui. E non ha potuto far altro che aiutarlo.

Ho visto uno sguardo triste, che mi ha fatto male al cuore. Dal momento che non avevo cibo per nutrirlo in quel momento, sono salita di sopra e gli ho dato l’unico cibo che avevo portato per colazione, un pezzo di pane.

Queste le parole della ragazza, che è stata immortalata mentre dava del cibo a quel cane randagio. Aveva con se solo un pezzetto di pane, ma l’ha condiviso volentieri con quella creatura.

Dare del cibo al cane randagio per dargli un po’ di conforto

Quando si incontra un animale in difficoltà, è sempre bene agire e non voltarsi dall’altra parte. Anche solo per avvicinarsi e permettergli di fidarsi di noi, meglio dargli del cibo e chiamare le associazioni di soccorso o i veterinari dell’Asl.

Fonte YouTube Jayecookie

Aiutiamo chi si trova in difficoltà e non ha una casa dove vivere o una famiglia che si possa prendere cura di lui!