La condanna a morte per il pit bull trovato solo

Questa è la triste storia di un povero pit bull trovato solo in strada, abbandonato al suo destino. Chi lo ha trovato, prima lo ha preso in trappola. Poi lo ha tenuto prigioniero. Di fatto condannandolo a morte, perché nessuno voleva salvarlo. Fino a quando non è arrivato un angelo custode.

C’è ancora chi crede che i cani Pit bull siano una razza pericolosa, una minaccia per ogni essere umano. Ma chi li conosce bene sa che non è così. Purtroppo certi pregiudizi sono duri a morire.

Come ci conferma questa brutta storia di abbandono che arriva da Oaxaca, nel Messico centrale. Qui le autorità sanitarie avevano condannato un cucciolo di Pit bull a morte certa.

Il cane era stato trovato mentre vagava da solo per le strade. Le autorità lo hanno prima intrappolato, poi imprigionato, perché avevano paura che potesse rappresentare un pericolo per la comunità.

La sua suonava più come una condanna a morte. Per fortuna la storia di questo dolce animale ha cominciato a diffondersi sui social network. Molti utenti l’hanno condivisa e molte associazioni di animaliste si sono fatte avanti. Come Red de Animalistas de Oaxaca, che ha raccontato la triste storia di un cane dolcissimo, ingiustamente detenuto.

Grazie alle pressioni dei media e degli utenti sui social network, la vita a questo cane è stata risparmiata. Per fortuna è stato liberato. Ma se ne nessuno ne avesse parlato online, sarebbe stato uno dei tanti cani lasciati a morire.

Qualcuno finalmente salva il pit bull trovato solo in strada e condannato a morte

Red de Animalistas de Oaxaca ha infatti annunciato che il cane è finalmente libero. Spesso l’eutanasia è la strada più facile per le autorità, che non hanno a disposizione risorse e personale. Ma si tratta di vite, non di oggetti!

Speriamo che questo adorabile pit bull possa presto trovare casa!