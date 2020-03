Coniglio cieco lasciato al suo destino si aggrappa a un animale di peluche Un povero coniglio cieco è stato abbandonato al suo destino: e lui per sopravvivere ha deciso di aggrapparsi al suo tenero animale di peluche

Come si fa a lasciare un povero coniglio cieco e indifeso abbandonandolo al suo destino e mettendo a serio rischio la sua stessa vita? Come si può continuare a dormire la notte dopo aver fatto un gesto del genere, abbandonando in mezzo alla strada un povero animaletto disabile in una scatola?

Questa è la storia di un povero coniglietto cieco abbandonato in una strada sul ciglio della strada. A trovarlo una donna di buon cuore, Hemel Hempstead, che vive in Inghilterra.

Quando ha visto quella scatola gettata lì in mezzo al nulla si è subito insospettiva. La scatola di cartone era coperta da un asciugamano: dentro c’era un coniglietto nero non vedente che stringeva forte il suo animale di peluche.

La donna ha preso con se la povera creatura e l’ha subito portata dal veterinario. per farlo visitare. Non poteva di sicuro lasciarlo lì al suo destino e così lo ha portato in salvo. E poi ha denunciato tutto alla Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

Kate Wright, della RSPCA, si è presa carico del piccolo Guinness, come è stato ribattezzato il coniglietto che non ha mai lasciato il suo animale di peluche. Lo ha abbracciato per tutto il tempo, come se fosse la sua unica consolazione.

Il povero coniglietto deve aver avuto molta paura quando è stato abbandonato da solo al freddo. Aveva con se come unica compagnia il suo animale di peluche, che gli dava conforto. Il giocattolo lo ha fatto sentire al sicuro.

L’ultimo gesto di gentilezza di chi lo ha abbandonato al suo destino. Un atto che non serve proprio a perdonare chi ha compiuto un gesto tanto riprovevole e crudele nei confronti di un povero animale indifeso, che avrebbe potuto realmente morire, nell’indifferenza totale. Per fortuna ha incontrato un angelo custode che l’ha salvato!