Questa è la storia di Fluo, un povero coniglio verniciato di rosso e abbandonato al suo destino. Per fortuna qualcuno lo ha intercettato e oggi finalmente il coniglietto è stato adottato. Avrà una nuova casa per sempre e una famiglia che finalmente si prenderà cura di lui. Sei pronto a conoscere la storia di Fluo?

I volontari di Earth avevano trovato il povero coniglietto con il manto dipinto di rosso. Aveva sofferto molto nella sua vita, ma per fortuna l’associazione si è preso cura di lui, iniziando fin da subito a cercargli una nuova casa per sempre.

Lo avevano imbrattato con la vernice rossa e poi abbandonato in un parco giochi a Prato. I volontari che lo hanno soccorso avevano deciso di chiamarlo Fluo. Dopo aver pubblicato la sua storia, all’associazione sono arrivate centinaia di richieste per adottarlo.

Brenda Mormile, una volontaria del personale di Earth Prato, ringrazia tutti:

Voglio ringraziare tutte le persone che, condividendo la vicenda di Fluo, ci hanno permesso di trovargli una famiglia in tempi record. Questo non è affatto scontato, specialmente quando si trattano animali domestici come il coniglio, i quali pur essendo il terzo pet più diffuso nelle famiglie italiane, godono di una considerazione minore se paragonati agli altri amici animali come il cane ed il gatto.