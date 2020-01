Cooper il cane nascosto nella pila di pneumatici Cooper il cane nascosto nella pila di pneumatici, ha avuto una trasformazione incredibile

I volontari della DAR Animal Rescue, diverso tempo fa, hanno ricevuto una segnalazione su un cagnolino che si nascondeva in una pila di pneumatici. Si chiamava Cooper e quello che desiderava di più, era solo poter mettere fine alle sue sofferenze, dopo ciò che aveva subito.

I ragazzi, quando hanno sentito quelle parole sono andati subito sul posto e dopo averlo cercato per alcuni minuti, sono riusciti a trovarlo

Era nascosto dentro uno dei pneumatici ed era anche molto spaventato. La volontaria, si è avvicinata a lui con molta calma e dopo aver conquistato la sua fiducia, è riuscita a prenderlo in braccio. Voleva portarlo in salvo.

Mentre stava camminando verso l’auto, con il piccolo Cooper, ha scoperto qualcosa che l’ha sconvolta. Quelli che dovevano essere i suoi amici umani, oltre ad abbandonarlo, gli avevano anche mutilato le orecchie.

E’ stato orribile per tutti, fare questa scoperta. Nonostante tutto, però la ragazza non ha mollato e dopo averlo fatto salire sulla sua macchina, gli ha dato qualcosa da mangiare. E’ proprio in quel momento che il piccolo ha iniziato a scodinzolare.

L’ha portato subito dal veterinario, che dopo averlo visitato, ha scoperto che era affetto da rogna e che doveva essere sottoposto ad una cura antibiotica. E’ stato ricoverato per diversi giorni, ma alla fine il piccolo Cooper è riuscito a guarire.

E’ stato portato nel rifugio e subito dopo sono stati fatti gli annunci per la sua adozione. Una famiglia inglese si è immediatamente fatta avanti per adottarlo e tutti ne erano al settimo cielo. Ecco il video della sua storia di seguito:

Oggi, Cooper vive con i suoi nuovi amici umani, nella sua nuova casa calda. Vederlo è davvero incredibile, poiché per noi è l’ennesima dimostrazione del duro lavoro che svolgono questi volontari ogni giorno.

Non possiamo fare altro che ringraziarli per l’impegno e la tenacia, con cui provano a salvare la vita di molti cani in difficoltà. Grazie ragazzi..

