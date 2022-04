Una coppia di veterinari un giorno era in auto e si è fermata in mezzo alla strada, pur di salvare un cane abbandonato che si trovava in serie difficoltà. Non ci hanno pensato su due volte quando si sono resi conto che questa povera creatura stava rischiando di morire, perché qualcuno l’aveva condannata.

Janaina Ferreira Beck e Victor Oberto vivono a Caçapava do Sul, comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul, parte della mesoregione del Sudeste Rio-Grandense e della microregione delle Serras de Sudeste.

Nove settimane fa hanno salvato un cucciolo abbandonato sulla BR 290. A raccontare quello che è accaduto quel giorno è la giovane donna, che alla rivista Amo Meu Pet ha raccontato la loro impresa. Tutti li hanno applauditi per il loro coraggio e la loro generosità.

Janaina Ferreira Beck ha raccontato che il fidanzato dopo una curva ha notato un cucciolo a bordo strada. Subito hanno fermato il mezzo per dargli una mano. Non c’erano casa nei dintorni e il traffico non era molto. Il cane era stato abbandonato lì.

Quando ha fermato la macchina, in un primo momento ha cercato di scappare, ma stavamo chiamando e parlando e poi si è sdraiato a pancia in giù e si è fatto prendere in braccio.

Da quel momento la sua vita è cambiata per sempre.

Come sta il cane salvato dalla coppia di veterinari

Quando lo hanno salvato aveva 7-8 mesi, era magrissimo, chissà da quanto non mangiava. E aveva una corda sottile intorno al collo. Non potevano non adottarlo.

E così il cagnolino è entrato a far parte della sua nuova grande famiglia e ogni giorno ringrazia tutti coloro che l’hanno accolto. Sta bene, lo hanno castrato e curato per i vermi. E lo hanno anche vaccinato.

Lo hanno chiamato Amigo, come suggerito da molti commenti dopo il racconto del suo salvataggio.