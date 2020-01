Cordoba, ancora cuccioli abbandonati nelle scatole A Cordoba le associazioni animaliste denunciano ancora il ritrovamento di cuccioli abbandonati per strada all'interno di scatole

A Cordoba la denuncia delle associazioni animaliste non si placa. Troppo spesso capita ai volontari di trovare per strada dei poveri cuccioli abbandonati in scatole, lasciati da soli al loro destino in mezzo alla via. Strappati dalle cure della loro mamma e destinati a morte certa.

L’associazione in difesa degli animali Noah’s Ark di Cordoba continua a rivivere sempre la stessa triste storia: continua a trovare cuccioli appena nati che sono strappati alle cure della loro mamma e abbandonati per strada.

L’associazione su Facebook ha pubblicato un post in cui denuncia una situazione che è insostenibile:

“Ancora cuccioli strappati dalla mamma e messi in una scatola di cartone. Ancora una volta una mamma con il seno pieno di latte che rischia di sviluppare una cisti al seno o un’infezione”.

Una denuncia che sta molto a cuore ai veterinari dell’associazione, che chiedono ai proprietari di sterilizzare i loro cani, per evitare di trovarsi a dover gestire dei cuccioli che non si sa come trattare. E fermare la piaga del loro abbandono.

L’associazione parla di come ancora una volta viene dimostrata “l’irresponsabilità umana e la stupidità al meglio”, raccontando la storia dei piccoli Shey e Bucky, due cuccioli che per fortuna sono stati salvati dai volontari dell’associazione, che oggi cerca per loro famiglie adottive che possano accoglierli nelle loro case e donare loro coccole, amore, cibo e una seconda possibilità.

Questi due piccoli potrebbero essere da grandi di medie dimensioni e potrebbero essere un mix. Sono stati gettati via a pochi giorni dalla nascita.

Sono stati per fortuna intercettati dai volontari dell’associazione, che li hanno raccolti e portati al sicuro e curati.

Ora sono pronti per essere adottati: la loro storia deve arrivare a più persone possibili, anche per sensibilizzare sull’abbandono di poveri cuccioli strappati dalle loro mamme quando sono ancora troppo piccoli.