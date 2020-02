Coronavirus e animali domestici. Tutto ciò che bisogna sapere. CORONAVIRUS: l'Italia è nel panico. Cosa rischiano gli animali domestici? Tutto ciò che bisogna sapere al riguardo

Dopo la diffusione del Coronavirus, sul web sono state diverse le notizie riguardo gli animali domestici. In Cina, gli abitanti li hanno addirittura abbandonati o gettati dalle finestre, perché convinti che potessero trasmette il temuto virus. Per chiarire la situazione, sono intervenuti l’Istituto Nazionale di malattie infettive Spallanzani, il Ministero della Salute e l’OMS.

Lo scopo del loro intervento, è stato quello di rassicurare e placare la paura degli abitanti ed evitare abbandoni e maltrattamenti di cani, gatti o qualunque altro animale che vive nelle abitazioni delle famiglie.

Gli animali in trasmettono in alcun modo il Coronavirus. Non ci sono prove che gli amici pelosi possano contrarre il virus e trasmetterlo all’essere umano, ne che possano essere portatori sani.

È bene essere informati su ogni dettaglio importante dell’epidemia e cercare rassicurazioni, per placare l’ansia e la paura.

In Italia il numero dei contagi sta salendo e le autorità stanno facendo tutto il possibile per contenere la situazione e per rassicurare gli abitanti.

Basta un semplice raffreddore o la febbre, per andare nel panico.

Fino ad ora sono stati registrati quattro morti. L’ultimo poche ore fa. Si tratta di un uomo di 84 anni, ricoverato già con un quadro clinico piuttosto complesso e risultato positivo al tampone per il Coronavirus.

Per quanto riguarda gli animali, non bisogna preoccuparsi e non bisogna allarmarsi in nessun modo. Ciò che bisogna fare adesso, è aumentare la consapevolezza degli italiani, per limitare gli abbandoni e i maltrattamenti ed evitare episodi come quelli accaduti in Cina.

GLI ANIMALI NON POSSONO CONTRARRE IL CORONAVIRUS E DI CONSEGUENZA NON POSSONO TRASMETTERLO ALL’UOMO.

NON È MAI STATO REGISTRATO ALCUN CASO.

Limitiamo gli abbandoni in un momento così delicato. La paura è tanta, ma bisogna mantenere la calma e come ha consigliato il Ministero della Salute, seguire i seguenti consigli:

Lavare spesso le mani, almeno venti secondi con acqua e sapone. Usare mascherine a contatto con gente malata. Evitare di andare in luoghi affollati. Comprare un disinfettante da portare sempre dietro. Disinfettare le superfici con alcool o appositi prodotti.