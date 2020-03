Coronavirus: operatori sanitari si prendono cura di un cane. Commovente il momento in cui si separano. CORONAVIRUS: operatori sanitari si prendono cura di un cane rimasto solo. Guardate cosa fa l'animale, quando arriva il momento di separarsi da loro.

La vicenda è accaduta in Cina, precisamente nella città di Huanggan, in provincia di Hubei. Quest’ultima, come è già noto a tutti, è stata una delle zone più colpite dalla grave emergenza sanitaria Coronavirus, che ha portato la Cina ad una totale quarantena e alla perdita di un elevato numero di morti.

Questo episodio ha fatto il giro del mondo, scaldando il cuore di migliaia di persone. Alcuni operatori sanitari si sono presi cura di un cane di razza golden retriever, dopo che l’animale si era perso, allontanandosi dalla sua abitazione.

Il suo proprietario era una delle vittime, costrette in quarantena a causa del Coronavirus. Così quegli angeli hanno deciso di occuparsi di lui, fino a quando la situazione non fosse migliorata.

Di certo non si aspettavano che il cane si affezionasse così a loro. Nel momento in cui è stato allontanato dai suoi amici sanitari, il cucciolo si è rifiutato di andare via.

Nel video si vede il team ospedaliero che coccola il golden retriever e che scatta con lui delle foto ricordo. Poi si vede un uomo, non è noto se sia al suo proprietario, che cerca di far capire al cane che adesso è arrivato il momento di andare via, così il cucciolo si allontana dai suoi amati amici, ma poi ci ripensa e torna indietro da loro.

Ecco di seguito il filmato:

Gli animali riescono a capire quando qualcuno si prende cura di loro e gli da amore. Il golden retriever si era ritrovato solo, senza nessuno che si prendesse cura di lui e quegli angeli gli hanno fatto capire che sarebbe andato tutto bene.

Gli animali capiscono, gli animali ricordano e soprattutto gli animali sono grati a coloro che li fanno stare bene.

In un momento come questo, di paura e di ansia, è bello vedere immagini del genere.