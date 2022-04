Ti sei mai ritrovato di fronte a una scena del genere e ti sei messo le mani nei capelli perché non sapevi cosa fare e soprattutto cosa non fare? Innanzitutto non farti prendere dal panico e non ti preoccupare, perché si può risolvere tutto seguendo i preziosi consigli degli esperti. Che ci dicono cosa fare quando si vede uno sciame di api, magari in casa, su un muro, sull’albero di un giardino.

Fonte foto da Pixabay

Lo sciame d’api che si può vedere in questo periodo, magari nelle parti esterne delle case, ma anche sugli alberi o nelle soffitte e nelle cantine, se gli insetti hanno trovato un varco, non deve destare preoccupazione. Ma ovviamente deve essere trattato in modo tale da non arrecare danni alle persone e alle api stesse.

Se vedi uno sciame d’api, per prima cosa devi tranquillizzarti, non avere paura e non farti prendere dal panico. Anche se è comprensibile che tu abbia un po’ di timore. Non chiamare vigili del fuoco, polizia, non fare nulla e soprattutto non cercare di uccidere le api.

Se vedi uno sciame di questo tipo, devi sapere che sono api che sono in viaggio. Si stanno spostando tutte insieme e non si fermeranno tanto a lungo, ma solo per 24 ore. Per un giorno puoi evitare il luogo dove si trovano così da rimanere tranquilli.

Le api in viaggio non devono essere disturbate, tu non devi per nessuna ragione al mondo avvicinarti. Non ti faranno del male, ma devi lasciarle tranquille. Puoi mettere un piatto piano o un vassoio con un po’ di acqua e zucchero, così avranno le energie necessarie per continuare il viaggio.

Fonte foto da Facebook di Il Regno dell’Amore

Secondo gli esperti, tutti abbiamo il dovere di proteggere queste api che migrano, perché aiutano il pianeta a sopravvivere. E di conseguenza ci permettono di continuare a vivere su una Terra sana e pulita.

Fonte foto da Pixabay

C’è chi dice che se le api scompariranno dalla faccia della terra, l’umanità sarà spacciata in breve tempo. Quindi non le uccidere, ma cerca di aiutarle.