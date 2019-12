Cosa succede quando chiedi al cane se ha mangiato la pappa del gatto? Cosa succede quando chiedi al cane se ha mangiato la pappa del gatto? Ecco la risposta che forse nessuno si sarebbe aspettato

I cani non riescono proprio a mentire ai loro padroni. Si legge nei loro occhi quando stanno cercando di nascondere qualche marachella che hanno combinato. Lo sanno bene i cani protagonisti di questo video a cui viene chiesto chi è che ha mangiato il cibo del gatto.

Un giorno Macey e Denver, due cani che vivono insieme, sono stati chiamati dal loro proprietario. In casa era accaduto un mistero. Qualcuno aveva mangiato tutta la pappa del gatto. Qualcuno aveva osato finire tutti gli snack e gli stuzzichini del micio di casa. Il padrone doveva capire cosa fosse successo e così ha deciso di andare a chiedere ai suoi cani chi avesse finito la ciotola del povero micino.

I sospetti del proprietario erano subito finiti sui due cani di casa, Macey e Denver. Quando era rientrato aveva visto che tutti gli snack comprati per il gatto erano finiti. Non si capacitava di quello che era successo. Ma in giro per casa c’erano delle tracce evidenti. Non si era dimenticato di comprare gli snack ai gatti, visto che una confezione vuota era presente sul tappeto.

Il proprietario ha quindi chiamato Macey e Denver. Ha interrogato il primo, che però aveva un’aria decisamente innocente. Poi è passato al secondo. Che non aveva lo stesso sguardo sereno e tranquillo del suo amico. Anzi, Denver non riusciva nemmeno a guardare negli occhi il suo amico umano. Stava cercando di nascondere qualcosa. E anche malamente, visto che l’uomo si è subito reso conto chi fosse il colpevole di quella marachella.

Non c’è proprio niente da fare. I cani non riescono a nascondere nulla ai loro amici umani. Vi siete chiesti cosa fosse successo se la situazione fosse stata rovesciata? Se fosse stato il gatto a combinare quella marachella, secondo voi si sarebbe tradito così facilmente? Probabilmente no, l’avrebbe fatta franca!