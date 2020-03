Cosa vuole dirti il cane quando ti fissa negli occhi? Il tuo cane ti fissa spesso? Ecco cosa vuole dirti, quando lo fa...

Sei proprietario di un cane? Allora almeno una volta, ti sei domandato cosa il suo amico a quattro zampe vuole dirti, quando rimane lì a fissarti. All’improvviso ti volti e lui è lì, che ti guarda fisso negli occhi. Perché lo fa? Gli esperti pensano che ci siano diversi motivi. Eccoli qui di seguito:

Il cane ti fissa perché vuole uscire a passeggiare: questo è uno dei motivi principali per il quale il cane rimane a fissarti, soprattutto quando ti vede metterti il giubbino, per uscire. Ti fissa come per dire: dove vai? Voglio venire anch’io! Oppure lo fa, perché ha davvero bisogno di uscire a fare i suoi bisogni.

Il cane ti fissa perché vuole mangiare: anche questo accade ogni giorno. Quando il cane ha fame, va dal suo papà so laua mamma ed inizia a fissarli: “ho fame”. Oppure lo fa, quando stai mangiando qualcosa di appetitoso davanti a lui: “a me niente?”

Il cane ti fissa perché vuole la tua attenzione: un cane è un animale solitamente giocoso e socievole, quando rimane da solo in casa per troppo tempo, si annoia e quando il suo proprietario torna a casa, tutto ciò che vuole è la sua attenzione. Il cane ti fissa quando vuole giocare o anche quando ha bisogno di coccole. Come si fa a non assecondare la sua richiesta?

Il cane ti fissa quando cerca di capire cosa vuoi da lui. Questo succede quando lo sgridi o quando cerchi di spiegargli qualcosa.

Il cane ti fissa quando è incuriosito da ciò che stai facendo. Quando stai svolgendo qualche attività, magari qualcosa di nuovo, il cane ti fissa per cercare di capire.

Il cane ti fissa quando vuole capire ciò che stai pensando: è cosa nota che un amico a quattro zampe riesce a capire quando sei triste e quando qualcosa non va. Quando ti fissa, è esattamente perché vuole dirti: cosa c’è che non va? Perché sei così triste? E tutto ciò che vuole in quel momento, è starti vicino.