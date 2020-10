Ancora indecisi sul costume di Halloween da indossare per il prossimo 31 ottobre? Sappiate che c’è una ragazza che ha già vinto a mani basse, per aver messo in scena Biancaneve e i 7 cani. No, nessun refuso: la donna si è vestita come la principessa Disney, mentre i suoi 7 cani rappresentavano ognuno dei 7 nani.

Sasha Hobson adora i travestimenti. E ogni anno ad Halloween escogita qualcosa di nuovo per poter stupire tutti. Quest’anno si è davvero superata.

Lei si veste sempre insieme alla sua famiglia, che è composta da 7 cani. Ogni anno i piccoli vengono travestiti per Halloween e a loro è dedicato un servizio fotografico. Ormai ci sono così abituati che sarebbe strano non farli. Anche perché in cambi ricevono sempre dei dolcetti.

I suoi cani, da un piccolissimo chihuahua a un bellissimo Labrador nero, hanno tra i 6 i 12 anni e condividono con lei tutto. Anche la sua passione per i travestimenti. Quest’anno Sasha Hobson ha avuto semplicemente un’idea geniale.

Come costumi di Halloween per i suoi cani ha scelto il travestimento da 7 nani. E ovviamente lei si è vestita come la prima principessa Disney, Biancaneve. Il risultato finale è semplicemente eccezionale.

Questo Halloween è il primo anno con tutti e sette, quindi volevamo trovare un po’ per incorporarli tutti. All’inizio avevamo pensato ai personaggi di Teenage Mutant Ninja Turtles, ma poi ho pensato a Biancaneve e i sette nani.

Sasha ha realizzato a mano i costumi di Halloween per i cani, mentre per se stessa ha trovato dei capi di abbigliamento che assomigliassero indossati da Biancaneve nel famoso film della Disney.

Biancaneve e i 7 nani, riuscite a trovare un costume di Halloween per cani più geniale?

Meglio puntare su Fido, più paziente, che su Micio, meno incline a “farsi mettere le mani addosso”, ricordatelo!