Crea un carrello per il suo cane paralizzato Un uomo ha creato un magnifico carrello per poter portare a passeggio il suo cane paralizzato a causa della Sla

Questa storia vi farà commuovere e dimostrerà ancora una volta quanto può essere forte e potente l’amicizia tra un essere umano e il suo amato cane. Siamo in Nuova Scozia, in Canada, è freddissimo e ce la neve. Lui passeggia per le strade con uno strano carrello che lui stesso a costruito. Per trasportare il suo cane malato di Sla.

Bryan Thompson si trovava a passeggio tra la neve in Nuova Scozia, quando ha assistito a una scena che non ha potuto far altro che condividere sui social network. Le immagini sono state scattate a fine dicembre, in una freddissima giornata invernali.

Protagonisti un uomo e il suo cane. L’uomo passeggia nel parco tutto ricoperto dalla neve, con dietro un carrello dove è seduto tranquillamente il suo amico cagnolino, tutto bianco. Che non può camminare.

L’uomo si incuriosisce e va chiedere al proprietario del cane come mai abbia bisogno di un carrellino e scopre che il povero animale è malato di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), malattia del midollo spinale che conduce alla paralisi. Il cane, purtroppo, da qualche tempo non è più in grado di muoversi da solo. Ma per fortuna ha accanto una persona speciale.

Il proprietario, infatti, non vuole che il suo cane rinunci alle passeggiate che ama fare in sua compagnia. Il suo Fido adora uscire, andare a passeggio, sentire i profumi del parco, vedere il mondo che lo circonda.

E visto che da solo non ce la può fare, lui gli ha creato un carrellino apposito per poter andare in giro insieme.

“Gli ho detto che era un’ottima persona per fare quello che ha fatto, perché so che molti altri non lo farebbero” nelle sue condizioni: questo quello che ha scritto l’uomo su Facebook raccontando l’incredibile storia d’amicizia, d’amore, di solidarietà che ha avuto la fortuna di incontrare al parco.