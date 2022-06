Questa è la storia di una povera cucciola abbandonata in una scatola di legno, che piange perché cerca disperatamente la sua mamma. Per fortuna delle persone di buon cuore l’hanno trovata e messa in salvo. Ma nessuno sapeva dove potesse essere la madre di questa povera cagnolina, che ha iniziato la vita tutta sola e abbandonata.

Animal Shelter ha raccontato la storia della cagnolina di pochi giorni di vita lasciata sola a tentare di sopravvivere senza la sua mamma. L’hanno lasciata in un contenitore di legno, per fortuna individuata da una volontaria, che si è commossa, perché piangeva cercando la sua mamma.

Accanto alla cagnolina avevano lasciato una ciotola con del latte. Ma era troppo piccola per poter badare a se stessa. Aveva trascorso tutta la notte da sola, era debole, stanca, impaurita. La volontaria l’ha raccolta e l’ha portata a casa sua per le prime cure del caso.

La volontaria le ha scaldato del latte dandogli con il biberon. E ha deciso che il suo nome sarebbe stato Indigo. La cagnolina era malata, sembrava avere la cataratta e aveva la diarrea. Così la donna ha portato Indigo dal veterinario, che ha stabilito dei trattamenti per la cagnolina.

Dal giorno in cui l’ha trovata, questa volontaria si prende cura incessantemente di Indigo, aiutata tra l’altro in casa da Stefania, l’altra cagnolina della donna, che non lascia la cucciolotta sola per nessuna ragione al mondo.

Cucciola abbandonata in una scatola di legno, come sta Indigo

Le cure hanno funzionato per la diarera, purtroppo gli occhi erano compromessi, ma con il giusto trattamento Indigo è tornata a vedere.

A sei mesi dal suo abbandono, oggi Indigo è felice e amata nella sua nuova casa per sempre.