L'uomo non riesce a crederci

Cosa non si farebbe pur di dare un’occhiata a quello che sta accadendo nel quartiere e nelle case vicine. Questa cucciola di Pinscher spia i vicini dalla finestra e ha trovato un modo assolutamente perfetto per poter arrivare a vedere meglio quello che sta succedendo al di là di quel vetro. Sai cosa ha fatto? Si è sistemato per bene sedendosi sul viso dell’uomo che stava cercando di visitare.

Fonte foto da video su TikTok di jhessy.rammoss

Chocolate è una dolce cagnolina, di razza Pinscher. A luglio dello scorso anno questa cucciolotta è diventata virale sui social network, mentre si trovava seduta sulla fronte di un uomo che ha deciso di condividere su TikTok quello che stava accadendo.

Il ragazzo ha iniziato a filmare il coraggio che ha avuto il cane che si è messo seduto sulla faccia di quella persona, solo perché voleva guardare fuori dalla finestra e tenere sotto stretto controllo quello che facevano i vicini di casa. Che curiosona.

Nel filmato si vede Chocolate che con molta calma e indifferenza nei confronti di quello che succede sotto di lei, si mette comoda a guardare fuori dalla finestra. Poco importa se quella persona sta male, lei deve poter vedere cosa succede fuori.

In un momento come questo non valgo niente, la cagnolina si siede sulla mia fronte a guardare la vita degli altri attraverso la finestra.

Questo il commento dell’autore del video in quel momento che gli è sembrato durare un’eternità.

Fonte foto da video su TikTok di jhessy.rammoss

Cucciola di Pinscher spia i vicini dalla finestra e trova il modo migliore per farlo

Il ragazzo, che è il fratello della proprietaria del Pinscher, a un certo punto chiama Viviane, la sua tutor. Che, arrivata di fronte a questa scena, non può far altro che trovare divertente quel siparietto davvero molto simpatico.

Fonte foto da video su TikTok di jhessy.rammoss

Il video è diventato virale in pochissimo tempo, con migliaia di visualizzazioni, di like e anche di commenti divertiti per quello che è accaduto.