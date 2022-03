Il video della cucciola “rimproverata” dal suo papà umano ha fatto il giro dei social, per la dolcezza della cagnolina che sta ad ascoltare parola dopo parola cosa l’uomo ha da dirgli. Il proprietario sta dicendo all’amica fidata che forse sarebbe meglio non andare in giro per casa a rubare i giochi del fratellino peloso, un gatto che vive con loro.

Meuri è una dolce cucciolotta che vive a Salvador, città del Brasile, capitale dello Stato di Bahia, parte della mesoregione Metropolitana de Salvador e della microregione di Salvador. Su Instagram il suo proprietario ha postato un video che la ritrae in un momento particolare.

Nel filmato pubblicato sul suo account su Instagram, l’uomo suggerisce alla cucciolotta di non andare in giro per casa a prendere i giocattoli del fratello Mateus, il gatto nero che vive con loro. Perché Meuri ha i suoi giochi, non ha bisogno di quelli del micio.

Zaca Oliveira il 23 gennaio scorso ha pubblicato un video sul suo canale social su Instagram. Si vede l’artista spiegare a Meuri che non deve prendere i giochi del fratello lasciandolo senza niente. Lei ha il suo porcospino rosa, quindi i topi giocattolo di Mateus non le servono.

Mateus è andato in strada per colpa tua, perché ha vinto tre topolini che fischiano. È suo e tu l’hai preso, non lo lasci giocare con i suoi topi. Si è stressato, è andato in strada e ha dormito fuori.

Meuri ascolta il papà umano rimanendo seduta accanto a lui. E non sembra gradire il rimprovero, anche se rimane lì ad ascoltare le sue parole. Anche quando lui le dice che può tenersi un topolino, ma non tutti quanti

Meuri è più grande e deve comportarsi da sorella maggiore. La cagnolina alla fine si sdraia sulla sua spalla come ad aver capito l’errore. E l’uomo le dà tanti baci.