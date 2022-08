Cucciole cercano casa: il fratello è stato ucciso a bastonate ad Acireale

Si chiamano Dolly, Miracolo e Chiara le tre cucciole che cercano casa, dopo aver barbaramente perso il fratello, ucciso a bastonate ad Acireale, in provincia di Catania, in Sicilia. La storia del loro fratellino aveva fatto il giro dello stivale, per la crudeltà con cui lo avevano trattato, causandone una morte violenza. Dolly, Miracolo e Chiara sperano di trovare una casa per sempre presto.

A dare l’allarme quel giorno era stata una bambina di 12 anni, che presto riceverà una menzione dal Comune di Acireale. Era stata lei a dare l’allarme: un uomo di 77 anni aveva preso a bastonate un cucciolo di pastore maremmano e avrebbe potuto anche attaccare le sue tre sorelline.

Quando gli agenti sono arrivati, non hanno potuto far niente per il fratellino, ucciso a bastonate ad Acireale da un uomo crudele. Ma loro tre si sono salvate e ora vivono con i volontari dell’Enpa della città siciliana che si prendono cura di loro, per far sparire le ferite del corpo e anche quelle dell’anima.

Miracolo è stata strappata alla crudeltà del 77enne per un soffio e per questo porta il suo nome. Mentre Chiara è stata chiamata così in onore della ragazzina che le ha salvate. Dolly, invece, ha una zampina in meno, forse recisa di netto o mangiata dai topi.

I volontari cercano, infatti, anche la mamma, mentre si prendono cura delle tre cucciole:

Dolly è comunque una forza della natura per carattere solare, socievole, affettuoso ed equilibrato nonostante l’inizio della sua vita non proprio facile. È anche bellissima, gioca felice con cani adulti grossi quattro volte lei.

Cucciole cercano casa per iniziare una nuova vita felice e guarire non solo nel corpo ma anche nell’anima

Le cucciole di 2 mesi e mezzo sono vaccinate, sverminate e spulciate. E adottabili anche al centro nord!

Per informazioni: Enpa Acireale 3934953961.