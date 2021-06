Non sono adorabili?

I cani sono i nostri migliori amici e lo dimostrano sia quando va tutto bene sia nel momento del bisogno, quando i genitori umani sono in difficoltà. Come queste adorabili cucciole di Pinscher che si sono messe ad accudire in casa la proprietaria vittima di un incidente domestico. La loro storia vi farà commuovere.

Lucy Marques è una donna di 29 anni che qualche giorno fa ha avuto un incidente domestico. La ragazza vive a Triunfo, comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul, parte della mesoregione Metropolitana de Porto Alegre e della microregione di São Jerônimo.

Su Facebook ha racconto che il trio di cagnoline di razza Pinscher che vive con lei ha fatto di tutto per non farla mai sentire sola, dopo che si è rotta un piede. A dimostrazione del fatto che sono i nostri angeli custodi in terra.

Bolinha, Maju e Brisa sanno che l’amore cura ogni ferita. E allora hanno deciso di non farlo mancare a Lucy, durante il periodo di recupero dopo l’incidente che ha avuto in casa.

Le tre principesse vivono con lei da sempre: Bolinha di 5 anni apparteneva alla madre e per problemi di salute ora è con lei. Poi è arrivata Maju di 7 mesi, per far compagnia alla più grande. E la famiglia è stata infine completata da Brisa, di soli 3 mesi.

Cucciole di Pinscher, i tre angioletti di casa

Li ha definiti così Lucy, che dopo essersi rotta il piede in casa viene aiutata dal marito e dai tre cani che non la lasciano mai sola.

Durante il recupero i cuccioli sono stati dei veri e propri compagni per lei. La seguono dal letto al divano e viceversa. Sono sempre attaccati a lei e lei non si riesce a spiegare tutto questo attaccamento. Ma è felice di averli accanto.