In Sicilia quattro piccoli cuccioli sono stati abbandonati sotto il sole ad Agrigento. Chi li ha lasciati lì li ha condannati a una morte atroce. I piccoli erano disidratati e spaventati quando i volontari li hanno trovati. Per fortuna queste persone di buon cuore sono arrivate appena in tempo: oggi stanno bene!

Fonte foto da Pixabay

Qualche malvivente ha rinchiuso i quattro cuccioli in una scatola di cartone, che ha poi lasciato in strada, sotto il sole cocente siciliano di un’estate bollente. Le temperature erano quasi 40 gradi.

I cuccioli hanno rischiato di morire, maltrattati nel modo peggiore che si possa immaginare, lasciati a un destino davvero crudele. Ma per fortuna qualcuno li ha visti e li ha prontamente portati in salvo.

Hanno lasciato la scatola con dentro i cuccioli di fronte alla porta del Rifugio Hope. I volontari si sono presto accorti di quella presenza, per fortuna in tempo viste le alte temperature.

Questa volta il destino ha voluto che li trovassimo in tempo, ma con le temperature altissime di questi giorni lasciarli chiuso in un cartone in questo modo significa condannarli a morte per soffocamento. Sono 4 cuccioli di neanche due mesi, terrorizzati, affamati, denutriti.

Cuccioli abbandonati sotto il sole ad Agrigento: salvati appena in tempo

I volontari li hanno trovati appena in tempo, proprio di fronte al cancello dell’associazione. Un modo per farli trovare da qualcuno che se ne potesse prendere cura, ma sarebbe stato meglio aspettare che il rifugio fosse aperto, così da non metterli a rischio di morte quasi certa per le alte temperature.

Oggi i cuccioli sono salvi e stanno bene, anche se erano pieni di pulci. I veterinari che li hanno visitato non hanno al momento trovato altri disturbi. Appena si rimetteranno potranno anche essere dati in adozione. Sperando che tutti e quattro possano trovare la loro casa per sempre.