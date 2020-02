Cuccioli di cane appena nati abbandonati in un sacco (VIDEO) Sconcerto tra le volontarie nell'aquilano: 8 cuccioli di cane appena nati sono stati abbandonati in un sacco; ecco come li hanno ritrovati, il video

Una storia da brividi: 8 cuccioli di cane appena nati sono stati infilati in un sacco e abbandonati in campagna nell’aquilano. Il paese dove si è verificato l’abbandono è Trasacco e i poveri cuccioli sono appena nati e con il cordone ombelicale ancora attaccato al corpo. Ecco il video girato dalle volontarie di Adotta Anime Randagie Trasacco.

Come potete vedere, i cuccioli sono stati abbandonati sul campo. Quando le ragazze di Adotta Anime Randagie Trasacco li hanno trovati erano freddi e stavano piangendo disperati. La persona senza un briciolo di umanità che li ha abbandonati li ha tolti alla madre subito dopo il parto… non le ha dato nemmeno il tempo di allattarli per la prima volta!

Dopo averli messi in un sacco, è salito in macchina e li ha portati in campagna. Lì ha svuotato il sacco che ha lasciato lì, vicino ai cuccioli e se n’è andato, condannandoli, di fatto, a una fine terribile.

Solo la loro buona stella li ha tenuti in vita fino all’arrivo delle volontarie. Disperate le ragazze li hanno presi e si sono messi alla ricerca di una balia.

Hanno trovato una balia ma devono pagare per far allattare i cuccioli ogni 3 ore e la somma è molto alta: sono 80 euro al giorno. Hanno bisogno di aiuto. Le ragazze avrebbero bisogno anche di tanto latte in polvere: i cuccioli sono piccolissimi e mangiano ogni 3 ore.

Hanno tanti altri cani a cui badare e nessun aiuto. Sono sole a combattere l’ignoranza e la cattiveria umana. Sono scoraggiate e hanno paura di perdere i piccoli che, in questo momento, sono così delicati.

La persona senza scrupoli che li ha abbandonati adesso ha un problema in meno… immaginiamo che si senta sollevato e senza pensieri. Non abbiamo parole per descrivere quello che proviamo nei suoi confronti… solo rabbia, tanta tantissima rabbia.

Dateci una mano ad aiutare le volontarie di Adotta Anime Randagie Trasacco. Per contribuire alle spese contattatele sulla loro pagina Facebook cliccando QUI.

Se abitate nella zona e volete aiutarle ad allattare i cuccioli contattatele. Dovete, però, avere un po’ di esperienza con cuccioli così piccoli.

Se volete mandare loro latte in polvere, potete farlo scrivendo loro sulla loro pagina. Vi daranno tutte le informazioni necessarie.

Se non potete fare nulla di tutto ciò, condividete l’articolo e fate girare il loro disperato appello.