Rocco e Vinnie sono due adorabili cagnolini, che però adorano confondere la loro mamma umana. I cuccioli fratelli scompaiono, infatti, ogni volta che decidono di riposare e dormire un po’ sul loro divano preferito. Tutta colpa del rivestimento dell’arredo e del mantello dei due cagnolini, che sembrano davvero uguali!

I due cuccioli possono mimetizzarsi alla perfezione con il divano di casa, come se fossero degli abili camaleonti pronti a far perdere le tracce di sé. Sembrano diversi a salire sul divano e far impazzire la proprietaria.

Poiché il divano è di un morbido grigio scuro con macchie argentate, i cuccioli si fondono perfettamente.

E loro, ovviamente, adorano stare qui sopra a fare indisturbati dei pisolini: tanto nessuno li vede…

Questi adorabili bulldog francesi adorano dormire tutto il giorno, accoccolati uno vicino all’altro. Rocco e Vinnie trascorrerebbero così tutta la giornata se non dovessero uscire a fare passeggiata e bisognini. Forse l’altra cosa che amano fare di più è solo mangiare.

Tina Grantham da un paio di anni condivide con loro casa e vita. Oggi non potrebbe immaginarsi le sue giornate senza i due cuccioli, che attirano sempre l’attenzione di tutti, per aspetto e carattere.

Cuccioli fratelli scompaiono quando si sdraiano sul divano di casa

Mi sciolgono sempre. Sono i cagnolini più dolci.

Queste le parole della proprietaria, che racconta anche della loro abilità a giocare a nascondino sul divano, visto che la pelliccia di Rocco e Vinnie è particolare. Ha macchie di colore grigio e bianco e e fanno la coppia perfetta con il suo divano. Quando si dice il destino…

È molto difficile distinguerli. Se non stai attento potresti pensare che siano un altro dei cuscini.

Davvero un gran pericolo per chi decide di usare il divano di casa, perché potresti non accorgerti minimamente della loro presenza sui cuscini. Occhio a non schiacciarli, allora!