Dei poveri cuccioli malati abbandonati sui binari della ferrovia hanno davvero rischiato di morire. Per fortuna sono stati salvati in tempo per poterli portare via da quella situazione di grandissimo pericolo in cui qualcuno, una persona priva di cuore, li ha messi. Ecco come stanno oggi questi dolci cagnolini.

Fonte Pixabay

Siamo a Wilmer, in Texas, negli Stati Uniti d’America. Qui una cucciolata di 7 cuccioli gravemente malati si trovava all’interno di un borsone che qualcuno ha lasciato lungo i binari della ferrovia della cittadina texana.

Era sabato sera e le temperature esterne erano davvero molto basse, anche di molto sotto lo zero. Un lavoratore che fortunatamente passava di lì si è accorto della loro presenza e li ha subito portati a casa. Ma non poteva prendersi cura di loro.

Dallas Dog Rescue. Rehab.Reform ha accolto quei cuccioli bisognosi di cibo, amore e cure mediche. Soffrivano di convulsioni: i medici dell’ospedale per animali della contea di Collin li hanno curati dando loro tutti i farmaci necessari e permettere ai piccoli di sopravvivere.

I cuccioli purtroppo non erano vaccinati per il cimurro e queste sono le conseguenze. La famiglia con tutta probabilità ha deciso di sbarazzarsi di loro quando ha scoperto che avevano la malattia. Ma hanno un cuore queste persone?

Cuccioli malati abbandonati: chi si prenderà cura di loro?

I sette cuccioli rimangono in condizioni di salute molto critiche. Cinque su sette hanno avuto crisi epilettiche e problemi neurologici. Sono disidratati e infestati da parassiti, alcuni hanno anche disturbi respiratori e gastrointestinali.

La speranza è che si possano presto riprendere. I cuccioli sono ora sottoposti a un protocollo intensivo di cimurro per via endovenosa che include fluidi, antibiotici, gastroprotettori, anticonvulsivanti e trasfusioni di vitamina C.

Purtroppo al momento non esiste una cura per l’infezione da cimurro nei cani. Alcuni riescono a sopravvivere, ma le cure veterinarie sono molto costose.