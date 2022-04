Questa è la triste storia di un cucciolo abbandonato aggredito da un ubriaco mentre si trovava in strada. I soccorritori lo hanno trovato, purtroppo in gravi condizioni di salute, nascosto in un vicolo. Lo hanno salvato per miracolo e la strada per guarire è ancora lunga. Ma almeno ora il piccolo cagnolino è in buone mani, curato e coccolato da persone dal cuore d’oro.

Fonte foto da video su YouTube di Animal Shelter

Una storia davvero triste, che vede protagonista un cane innocente, che si è ritrovato da solo in strada quando ancora era un cucciolo. Purtroppo ha avuto l’ulteriore sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato ed è stato aggredito da una persona ubriaca.

I soccorritori, intervenuti per fortuna in tempo, lo hanno salvato per miracolo, trovandolo nascosto in un vicolo, dopo l’aggressione da parte di un uomo ubriaco che lo ha ridotto in condizioni davvero gravi. Chi lo ha trovato, ovviamente, lo ha portato subito dal veterinario.

I medici veterinari che lo hanno visitato hanno trovato le sue condizioni di salute davvero disperate. Oltre a essere terrorizzato (e non stentiamo a crederci vista la situazione che ha vissuto), aveva la pelle della schiena completamente danneggiata. Inoltre, aveva la conta dei globuli bianchi alta, era anemico e aveva parassiti intestinali.

Nonostante le condizioni di salute davvero molto gravi, il cucciolo poteva finalmente tirare un sospiro di sollievo. Perché ora non era più solo e c’era qualcuno che si sarebbe preso cura di lui in ogni caso, per cercare di rendere la sua vita migliore di quella vissuta finora.

Fonte foto da video su YouTube di Animal Shelter

Cucciolo abbandonato aggredito da un ubriaco: come sta il povero cagnolino?

Salvato dai volontari della Animal Shelter, la sua storia, raccontata con un video online, ha commosso tutti quanti.

Oggi sta meglio, anche dopo una serie di interventi. È un cagnolino che ha già una nuova casa per sempre.