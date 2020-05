Cucciolo abbandonato in autostrada con la zampa rotta Cucciolo abbandonato in autostrada con una zampa rotta viene salvato da una donna appena in tempo

Questa è la triste storia di un povero cucciolo di cane abbandonato in autostrada. Aveva anche una zampa rotta, di sicuro non ce l’avrebbe fatta a sopravvivere. Per fortuna una donna è intervenuto e lo ha portato in salvo prima che morisse in mezzo a una strada.

Mel è un cucciolo che è stato abbandonato su una strada molto trafficata in Grecia. Aveva solo tre mesi quando è stato trovato tutto solo e spaesato da una donna, che per fortuna non si è voltata indietro e ha deciso di intervenire. Il cane non era in ottime condizioni.

Mel, infatti, aveva la scabbia su tutto il corpo e anche una zampa fratturata. Non poteva muoversi e non poteva mettersi in salvo. Si era trascinato in un angolo, per allontanarsi dal traffico. Ed era riuscito ad addormentarsi, nonostante tutto il dolore che provava.

Quando la donna lo ha trovato era in stato catartico. Si è avvicinata a lui e il cane non ha nemmeno alzato lo sguardo, non aveva le forze. La donna ha capito che non avrebbe reagito e quindi lo ha caricato in macchina per portarlo in un rifugio per animali ad Atene. E quella è stata la sua salvezza.

I veterinari lo hanno visitato scoprendo che la zampa rotta non era operabile. Forse con il tempo tutto si sarebbe aggiustato. Poi la bella notizia: una donna decise di adottarlo.

La nuova mamma adottiva si è presa cura di lui ogni giorno. Il cucciolo è guarito dalla scabbia e la zampa comincia finalmente a muoversi. Era in grado di camminare di nuovo, anche se un po’ zoppicava. Ma era grato e felice per la sua nuova vita.

Se quella donna non fosse intervenuta in tempo per Mel non ci sarebbe stato questo splendido lieto fine, che si meritava davvero tanto, vista tutta la crudeltà che aveva subito in precedenza.