Cucciolo abbandonato in un posto sperduto in mezzo ad altri cani senza vita Un povero cucciolo è stato abbandonato e destinato a morire in un luogo sperduto in mezzo ai corpi di altri cani già morti

Ci sono persone prive di cuore che causano traumi e violenze indicibili nei confronti dei poveri animali domestici. Come ci dimostra questa ennesima storia di crudeltà che riguarda un povero cane che è stato abbandonato in un posto remoto in mezzo ai corpi privi di vita di moltissimi altri cuccioli di cane. Le sue condizioni erano terribili.

Questo povero cucciolo è stato crudelmente abbandonato in mezzo a un mucchio di immondizia. Intorno a lui c’erano i corpi senza vita di molti altri cuccioli di cani, abbandonati lì prima di lui. Quei cuccioli non ce l’avevano fatta e anche lui sarebbe presto morto, se non fossero intervenuti in tempo dei volontari che lo hanno soccorso.

Era solo, abbandonato, indifeso e molto spaventato. Si era nascosto per cercare di non finire come tutti quegli altri cani che erano morti. Se non fosse stato trovato in tempo, sapeva che sarebbe stata quella la sua fine. Per fortuna fu notato da un uomo che passava di lì, vide il cucciolo pelle e ossa e chiamò subito i soccorsi.

Il povero cane è stato chiamato Alex. Non è stato facile prenderlo, perché aveva paura e ha cercato di trovare rifugio in una scatola. Non sapeva che quell’uomo voleva solo aiutarlo. Lui aveva conosciuto solo persone che lo avevano trattato male, quindi non poteva credere che ci fossero esseri umani capaci di amare.

Il cucciolo è stato trasferito in un rifugio dove è stato visitato, curato e rimesso in forze. I medici gli hanno dato una dieta particolare e lo hanno aiutato a guarire nel fisico. Ma anche nella mente: un trauma del genere non è facile da superare. E nel giro di pochi giorni è andato a vivere nella sua nuova casa.

Tutto merito di un evento per le adozioni che ha permesso ad Alex di trovare finalmente una famiglia che lo potesse amare.