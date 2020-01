Cucciolo abbandonato solo perché è cieco da un occhio e ha un orecchio malformato Un cucciolo viene abbandonato dalla sua famiglia perché cieco da un occhio e con una malformazione a un orecchio

Capitano Morgan ha alle spalle una storia molto triste. Quando era solo un cucciolo è stato abbandonato a causa del suo aspetto fisico: la famiglia lo aveva abbandonato solo per le sue imperfezioni. Ma Cause for Paws è intervenuto per fare in modo che quel povero cagnolino avesse una seconda possibilità, che tutti si meritano.

Capitano Morgan era un cucciolo bellissimo, nato però con l’occhio sinistro che non ci vedeva e l’orecchio destro non del tutto formato.

Quando è venuto alla luce, la famiglia umana lo ha separato dalla madre e i suoi fratellini. Non era gradito.

Quando Nicole Horabik della Carolina del Nord ha visto l’annuncio online per adottarlo, ha deciso di dargli una possibilità.

Il cucciolo di pitbull di 8 settimane è stato portato a casa sua temporaneamente, prima di trovargli una casa per sempre. È stato chiamato Capitano Morgan e la sua storia è stata raccontata su Facebook.

Una tenerissima fotografia del cucciolotto è stata pubblicata sui social con una semplice scritta che parlava di lui: “Sono stato buttato via perché non ero perfetto. Condividi se pensi che io sia perfetto”.

Grazie alla sua soccorritrice, Capitano Morgan ha potuto vivere finalmente con una famiglia che gli voleva bene. E con gli altri cani disabili ospitati a casa sua. Così da uscire finalmente dal suo guscio.

Quello di cui aveva bisogno era solo una casa per sempre, una famiglia amorevole che si prendesse cura di lui, qualcuno che andasse oltre il suo aspetto fisico, arrivando al suo cuore e alla sua anima.

Grazie alla storia e alle foto condivise online, il suo sogno è diventato realtà.

Capitano Morgan è stato finalmente adottato ed è assolutamente felice di aver trovato una nuova casa e una famiglia degna di questo nome, che ora si prende cura di lui con tutto l’amore che si merita.