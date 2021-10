La notizia di un cucciolo arrestato lascia sempre senza parole. Cosa può avere combinato un cane per finire in manette? Di cosa mai si potrebbe accusare un dolce musetto come quello protagonista di questa storia? Pare che gli agenti siano dovuti intervenire perché il cane continuava a disturbare motociclisti e passanti a Praia Grande.

La pagina Instagram PG News Litoral ha raccontato una storia davvero particolare, di un cane che è stato arrestato dagli agenti con l’accusa di disturbo ai motociclisti e ai passanti. Il cucciolo è considerato il più grande stalker motociclistico di tutto il paese sudamericano. Lo hanno chiamato Caramel Bill.

Secondo gli accusatori, pare che Caramel Bill ha già attaccato, nel corso della sua non lunghissima vita, quasi 2mila motociclisti. E la Polizia è dovuta intervenire per poter fare in modo che non arrecasse più danni ad altre persone. Facendo scattare le manette alle sue zampe.

Ora posso camminare in pace per strada.

Questo il commento di un cittadino che evidentemente si sente più al sicuro ora che Caramel Bill giace dietro le sbarre, ovviamente scherzando su un fatto davvero divertente e curioso, che ha fatto sorridere tutti coloro che si sono imbattuti nella news.

Come ogni malvivente, anche questo cane pericolosissimo è stato portato via dall’auto con i lampeggianti. Ed è arrivato come un delinquente nella stazione di polizia, ma gli agenti lo hanno liberato subito: impossibile resistere al suo musetto.

Cucciolo arrestato rilasciato poche ore dopo

L’arresto non è durato nemmeno 24 ore e in poco tempo il cane è stato già rilasciato e prosciolto dalle accuse di aver disturbato motociclisti e passanti. Tutto è finito bene per lui, ma chissà se il cane ha capito che forse deve andarci più piano.

Chissà se gli agenti dovranno ancora intervenire o se lui ha compreso la lezione finendo quasi dietro le sbarre.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: