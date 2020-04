Cucciolo cerca di intimidire il Rottweiler per ottenere un gioco Questo cucciolo ne ha di coraggio da vendere: affronta e cerca di intimidire un Rottweiler più grande di lui per ottenere un gioco ambito da entrambi

Ci sono piccoli cagnolini che pensano di essere dei grandi eroi e affrontano i loro “nemici” con un coraggio da leoni. Difendendo con i denti quello che più amano. Come questo cucciolo che cerca di intimidire un grande Rottweiler per guadagnarsi un gioco ambito da entrambi.

I cuccioli quando vogliono qualcosa fanno di tutto per ottenerlo. Può trattarsi del cibo che amano di più oppure delle coccole dei proprietari umani che hanno nel cuore amore per tutti, ma i cuccioli vogliono sempre la priorità. E può anche trattarsi di un gioco ambito da più cani, che può diventare motivo di un contenzioso che può anche sfociare in qualcosa di più grande se nessuno dei due è disposto a cedere.

O se nessuno dei due è disposto a imporsi. Non pensiate che siano sempre i più grandi ad avere la meglio, perché molto spesso sono proprio i più piccolini a dimostrare di avere tantissimo coraggio tirando fuori una grinta che non si sa dove possa essere conservata.

Questa è la storia di un cucciolo di cane che non si è di sicuro fatto intimorire da un cane più grande di lui. E lo ha affrontato abbaiando rumorosamente e ringhiando contro il suo avversario per poter finalmente riprendersi il gioco che voleva tutto per se. Questo cucciolo di Rottweiler affronta un esemplare della sua stessa razza con il coraggio di un leone. La taglia è tutta un’opinione quando si tratta di giocare con il proprio gioco preferito in esclusiva, senza condividerlo con nessuno.

Poco importa se l’avversario è 10 volte più grande del cucciolo. Il cucciolo ci prova, ci riprova, affronta con un coraggio davvero incredibile quel suo simile ben più grande di lui. E non indietreggia di un passo fino a quando non ottiene quello per cui sta lottando con tutte le sue forse.