Malibù è un cucciolo di 9 settimane che, appena ha visto i soccorritori di un’associazione che si occupa di salvare gli animali in difficoltà, non ha avuto dubbi: sarebbero stati la sua salvezza. Come li ha visti comparire davanti a sé ha chiesto disperatamente di essere portato via da lì. Perché voleva avere la possibilità di vivere una vita degna di questo nome.

Fonte foto da video su TikTok di ellirescues

La povera Malibù viveva legata a un filo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Aveva solo 9 settimane di vita, ma non aveva conosciuto mai altro che quello spazio ristretto e angusto dove lo avevano costretto a vivere. Quando ha visto i soccorritori ha iniziato a saltare e scodinzolare.

La dolce cagnolina ha attirato l’attenzione dei suoi soccorritori, che sono riusciti a portarla via da lì. Hanno pagato 263 dollari per la sua libertà. In auto Malibù, come l’hanno chiamata i suoi eroi, ha continuato a leccare la mano della donna che l’aveva portata via da lì.

I volontari le hanno subito fatto un bagno e Malibù era felice. Poi l’hanno portata dal veterinario per un check up e tutte le visite del caso. Nonostante fosse stata di fatto abbandonata a se stessa in quel cortile, legata a un paraurti, per fortuna stava bene.

I volontari ancora si chiedono come sia possibile che là fuori ci siano persone che si comportano in questo modo, maltrattando delle povere anime innocenti come Malibù.

Fonte foto da video su TikTok di ellirescues

Cucciolo di 9 settimane salvato da una vita orribile

Malibù sta bene ed è pronta per essere messa in adozione. Nella speranza che trovi presto una famiglia amorevole e una casa che sia per sempre.

Fonte foto da video su TikTok di ellirescues

Te lo auguriamo con tutto il cuore piccola Malibù. Hai tutta la vita davanti ed è giusto che tu la viva felice e serena.