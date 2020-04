Cucciolo di cane salvato dopo essere stato abbandonato in un contenitore ben sigillato Un cucciolo di cane è stato salvato dopo che era stato abbandonato in un contenitore che era stato praticamente sigillato

Un povero cucciolo di cane è stato salvato da alcune persone di buon cuore, dopo che qualcuno aveva ben pensato di abbandonarlo in un contenitore ben chiuso e sigillato. La cagnolina ora sta bene, è molto piccola e quando avrà l’età giusta sarà messa in adozione.

Come si fa ad abbandonare un povero cucciolo indifeso all’interno di un contenitore, assicurandosi di chiuderlo talmente bene da non farlo scappare via?

È quello che è successo nell’Illinois, stato degli Stati Uniti d’America. Il cucciolo è stato brutalmente abbandonato dai suoi proprietari in un bidone chiuso e sigillato con corde elastiche in una foresta, poco distante da un punto vendita Walmart.

Il bidone era chiuso in maniera tale che il cucciolo non potesse scappare. E non c’erano nemmeno dei fori per farlo respirare. Praticamente chi ha messo lì dentro questo cucciolo, che potrebbe avere tra le 6 e le 8 settimane, lo ha voluto condannare a morte sicura.

Alcuni passanti, per fortuna, si sono accorti di quel bidone abbandonato, che appariva decisamente sospetto. Quando lo hanno aperto hanno trovato dentro un povero cucciolo spaventato e disidratato. Subito lo hanno tratto in salvo e portato alla Metro East Humanitarian Society dove è stato visitato e vaccinato.

Per fortuna il cucciolo, che è una femmina, sta bene. Quelle persone di buon cuore sono state provvidenziali, degli angeli custodi per lei, perché la morte sarebbe stata inevitabile in quelle condizioni.

La cucciolotta, che è gioiosa, vivace e in salute, è ancora troppo piccola per essere data in adozione. Ma quando avrà l’età giusta e con tutte le vaccinazioni a posto, i soccorritori le troveranno una casa e una famiglia per sempre.

🚨Attention Facebook Warriors🚨: We need your help! This puppy was brought to us this morning after being found in a… Gepostet von Metro East Humane Society am Samstag, 28. Dezember 2019

Intanto il dipartimento di polizia di Wood River ha aperto un’indagine per trovare i responsabili di tanta crudeltà. E non riposeranno fino a quando non saranno consegnati alla giustizia.