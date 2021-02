Cucciolo di Golden Retriever diventa star su TikTok mentre si contorce tentando di acchiapparsi la coda (VIDEO)

Come si dimena il Golden Retriever star su TikTok perché cerca di prendersi la coda

Golden Retriever star su TikTok per una scenetta che sta facendo il giro del web. Il video, pubblicato sul social network dalla sua proprietaria, ritrae il dolce cucciolotto mentre fa una cosa che i cani fanno spesso e volentieri: cercare di prendersi la coda. Ma mentre lo fa si dimena così tanto che il risultato finale è assolutamente esilarante.

Fonte Pixabay

Maverick è un adorabile cagnolino che vive nel Michigan, negli Stati Uniti d’America, insieme alla sua famiglia umana. È molto giocherellone e allegro e adora rincorrersi la sua coda, cosa che del resto fanno tutti i Fido del mondo.

La sua famiglia ha deciso di realizzare un video e postarlo su TikTok, proprio mentre Maverick si stava dando da fare per acchiappare quel ciuffo di pelo che proprio non ne voleva sapere di stare fermo. E più lui cercava di prenderlo, più lui si muoveva velocemente. Strano, eh?

Ovviamente in poco tempo il video ha conquistato tutti sul social network, perché le mosse del cagnolino sono davvero divertenti. Sembra quasi che non abbia le ossa da quanto riesce a contorcersi bene.

Il video ha ottenuto a oggi più di 2,5 milioni di visualizzazioni, più di 500mila like e migliaia di commenti. Perché è impossibile resistere a quella che sembra essere una danza da contorsionista perfettamente riuscita.

Fonte TikTok allispotofgold

Golden Retriever star su TikTok: magari riuscire a fare stretching come fa lui

Tanti i commenti divertenti che ironizzano sulle sue capacità atletiche. Ed effettivamente la sua elasticità lascia tutti senza fiato. La proprietaria non ha dato spiegazioni, ma ha raccontato che anche altre volte Maverick ha lasciato tutti senza parole.

Fonte TikTok allispotofgold

Ok Maverick, svelaci adesso il trucco per riuscire a fare yoga come lo fai tu. Perché anche noi vorremmo tanto riuscire a essere così elastici, ma rischiamo di rimanere incastrati al primo tentativo di arrotolarci su noi stessi!