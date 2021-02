Cucciolo di Golden Retriever fa un gesto spericolato per amore del suo proprietario e le telecamere di sicurezza riprendono la scena (VIDEO)

Cane va sul tetto con il proprietario. Ecco come il cucciolo di Golden Retriever ci è arrivato

Questa è la storia di un cucciolo di Golden Retriever che proprio non ce la faceva a stare lontano dal suo proprietario umano, che era salito sul tetto per fare qualche piccolo grande lavoretto di manutenzione. Una telecamera di sicurezza ha registrato l’impresa del cane che sale su una scala per raggiungere il suo amico bipede.

Fonte Pixabay

Ace è un cucciolo di razza Golden Retriever che ha preso in mano tutto il coraggio che aveva per compiere un’impresa assolutamente incredibile. Vince Matteson, il suo proprietario, si trovava in quel momento sul tetto per togliere le decorazioni di Natale e sistemare piccoli problemi.

Vince Matteson aveva preso una scala per salire in cima, sul tetto della casa, per eseguire anche dei lavori. Mai si sarebbe aspettato che qualcuno avrebbe avuto il coraggio di seguirlo fin lassù.

Ace aveva deciso che Vince non poteva stare lassù da solo. Aveva sicuramente bisogno del suo aiuto e così lo ha seguito sul tetto, per potergli dare una mano e forse anche per controllare quello che stava facendo.

Il cane è riuscito a usare la scaletta posizionata dal ragazzo per raggiungerlo lassù. Lo aveva appena visto fare al suo miglior amico umano, non doveva essere così difficile, non vi pare?

Il cucciolo di Golden Retriever ha dimostrato grande coraggio

Il ragazzo non poteva credere ai suoi occhi quando si è visto arrivare il Golden sul tetto. Aveva le cuffie e con la musica non aveva sentito niente. Poi con la coda dell’occhio ha avvertito la sua presenza ed è rimasto letteralmente senza parole.

Quando Vincen vide il suo animale domestico, fu sorpreso, gli sembrava incredibile che il cane ci fosse arrivato da solo. E invece il video ha confermato tutto!

Ovviamente lo ha subito condiviso online e il filmato è diventato letteralmente virale perché incredibile!