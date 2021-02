Cucciolo di Husky intrappolato per 24 ore in un tombino, il video girato dai soccorritori

Una squadra di Vigili del Fuoco di San Bernardino, in California, negli Stati Uniti d’America, ha salvato un cucciolo di Husky intrappolato in un tombino per 24 lunghissime ore dopo che una violenta tempesta di neve aveva colpito la zona. Questo dolce cagnolino se l’è vista davvero brutta, ma per fortuna c’erano i pompieri a vegliare su di lui.

Fonte Pixabay

Quando Gray, 5 anni, è stata finalmente salvata, ha ringraziato il Vigile del Fuoco che era rimasto lì con lei per ore, dandogli tantissimi “bacini” e leccandogli affettuosamente la faccia.

Secondo quanto rivelato, il salvataggio è iniziato quando alcuni residenti hanno visto quel cane intrappolato nel tombino: di lui spuntava fuori solo il muso. I residenti hanno così chiesto subito aiuto. Probabilmente quel cane era stato trascinato sin lì dall’impeto delle acque, rimanendo incastrato e trascorrendo la notte intrappolato nel tombino.

Quando i Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto, si sono subito reso conti che non c’era alcun accesso per rimuovere il tombino. Bisognava utilizzare trapani, martelli penumatici e seghe per riuscire a tagliare il cemento intorno.

Dopo ore e ore di duro lavoro, alla fine ce l’hanno fatta e il Siberian Husky è stato così salvato.

Salvato il cucciolo di Husky intrappolato ringrazia i suoi eroi

Dopo aver ringraziato a modo suo gli umani che l’avevano salvata, Gray è stata riportata alla sua famiglia affidataria. Si è ipotizzato che fosse scappata di casa una settimana prima.

In qualche modo, poi, Gray era rimasta una vittima involontaria della tempesta di neve. Le acque l’avevano trascinata via con sé e avevano finito col farla incastrare in quel tombino di cemento da cui non riusciva più a uscire.

Fortunatamente, però, la segnalazione degli abitanti della zona e il lavoro dei pompieri e dei soccorritori ha fatto sì che anche questa storia avesse un lieto fine.