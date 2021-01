Cucciolo di husky siberiano risponde a tono ai suoi proprietari, il video è uno spasso

I video del cucciolo di husky siberiano è davvero amato dalla sua famiglia umana. I suoi proprietari lo adorano e non potrebbero fare a meno di lui. Il problema è che il piccoletto ha un’abitudine davvero molto particolare. Risponde sempre a tono ai suoi genitori umani. Ha sempre qualcosa da dire. E adora avere l’ultima parola in merito a tutto.

Fonte Pixabay

I suoi migliori amici umani hanno pubblicato su TikTok un video che è presto diventato virale, diffondendosi anche su altri social network, come YouTube. Perché il cucciolo di cane loquace adora rispondere sempre per le rime ai suoi proprietari.

Il video non è assolutamente recente, ma risale a giugno del 2020. Però è sempre un piacere vederlo, come hanno fatto migliaia di utenti della rete che hanno apprezzato quel dialogo davvero molto surreale. Condividendo a loro volta il video.

Il cucciolo di razza Siberian Husky è il protagonista di questo adorabile video, che parla a suo padre mentre lo imitava. A quanto pare il cane sembrava davvero irritato, forse perché di carattere è un po’ permaloso. Ma ha fatto fare molte risate a chi ha visto il filmato.

L’uomo ha deciso di sottotitolare il video, come se traducesse ciò che sta dicendo il cane.

Smettila di infastidirmi! Rispetta il tuo unico cane. Mi irriti, Carlos. Mordo, vedi? Sono molto arrabbiato, rispettami. Vado a finire la tua pantofola!

Fonte TikTok cheiratoba

Il video del cucciolo di husky siberiano fa il giro del mondo

L’utente di TikTok cheiratoba ha condiviso questa simpatica scenetta sul social network. E i like e le condivisioni dimostrano che è piaciuto molto.

Fonte TikTok cheiratoba

Non è la prima volta che un cane parla in un video così divertente, soprattutto se appartiene a questa razza. Ma è sempre un piacere vedere questi filmati: ci cambiano la giornata, non è vero?