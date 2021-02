Cucciolo di pitbull va in spiaggia con la sua amica umana. Al ritorno, i genitori notano quello che stava succedendo sul sedile posteriore della macchina (VIDEO)

Una giornata di gioco in spiaggia potrebbe stancare chiunque. E così il cucciolo dorme insieme alla sua sorella umana mentre rientrano a casa in macchina. Qualcuno in auto scatta loro una foto e gira un video, che subito diventano virali, per la dolcezza della posizione che la coppia innamorata ha mentre dorme sonni tranquilli.

Fonte Pixabay

Kamilla Ferreira ha adottato Nino. Quando escono per una passeggiata non capisce perché le persone abbiano paura di lui. È solo un cucciolone di 4 mesi un po’ cresciuto che adora le coccole e ama stare con la sua famiglia.

Forse le persone hanno paura del suo aspetto un po’ da duro, ma quando vedono la sua dolcezza ne sono subito colpite. Accoglie ogni individuo con tanta gioia e i vicini di casa lo adorano. Se tutti vedessero questo video, poi, capirebbero subito quanto è tenerone.

Nino adora trascorrere il suo tempo con Carol, la sorella adolescente di Kamilla. Quando sono insieme pare che ci sia una cosa che amino fare: schiacciare un bel pisolino accoccolati, perché il loro legame è forte.

Qualche settimana fa Kamilla li ha anche immortalati in un video che sta facendo il giro del web e nel quale si vedono Carol e Nino che sonnecchiano in auto, dal ritorno da una gita in spiaggia, dove il cane per la prima volta aveva visto il mare.

Cucciolo dorme appoggiandosi alla spalla della sua migliore amica umana

Nino era esausto. E anche Carol a quanto pare. Così i due si sono velocemente addormentati sul sedile posteriore dell’auto. Il cucciolo prova a resistere al sonno, ma proprio non ce la fa a tenere gli occhi aperti.

Il video pubblicato online è stato visto su TikTok più di 3 milioni di volte e la coppia è diventata presto virale, perché i due insieme sono decisamente adorabili.