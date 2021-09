Secret, il cucciolo che diventa il tiktoker peloso più adorabile e più divertente di sempre. Le app hanno aperto la strada a nuove professionalità e nuove modalità di intrattenimento. Con TikTok possiamo creare video che in breve tempo potrebbero diventare virali. Proprio come quello che ha realizzato questo dolcissimo cagnolino.

La storia di Secret si è ben presto diffusa in tutto il mondo. Tutto merito di un video che è apparso su TikTok e che vede protagonista questo dolce cucciolotto che, grazie a un telefono posizionato su un cavalletto, si riprende da solo mentre intrattiene il suo pubblico, senza l’aiuto di nessun bipede.

Il video di Secret che si registra in un TikTok da capogiro è diventato virale, arrivando a conquistare il pubblico che si è sentito emotivamente coinvolto nella sua scenetta. Lui gioca, salta, si muove, sembra sorridere di fronte alla telecamera fissa posizionata in una delle camere in cui Secret vive insieme alla sua famiglia umana.

Un video davvero tenero che ha già conquistato milioni di persone sui social. Impossibile premere il tasto per fermare la registrazione, che ti verrà voglia di vedere più e più volte. Perché è impossibile resistere a questo animale intelligente che si registra da solo.

Un vero e prorpio influencer nato, che non solo sa come dare il via alla registrazione, ma sa anche come muoversi davanti alla telecamera. A dimostrazione del fatto che i cani sono davvero dei piccoli esseri intelligenti, in grado di fare tutto quello che vogliono.

Cucciolo diventa un TikToker professionista

La pubblicazione è stata caricata sul Web da un utente che ha come account il nome @myaussiegal, che condivide innumerevoli video con Secret.

Non c’è dubbio che Secret possa già essere considerato un influencer, visto che solo su TikTok ha già più di 1,6 milioni di follower, grazie agli affascinanti video in cui mostra le simpatiche avventure della sua quotidianità e quanto sia intelligente.

