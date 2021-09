Il tenero cucciolo fa ridere i suoi proprietari, dopo aver capito che pensavano di non includerlo nella foto. I cani sanno sempre come strapparci una risata e anche questa adorabile creatura non è da meno. A quanto pare gli piace davvero tanto essere protagonista degli scatti in cui vuole sempre comparire con le persone che ama più di ogni altra cosa al mondo.

Maverick è un bellissimo cucciolo di Labrador nero che in famiglia ha conquistato tutti quanti. Helen e Kevin, i suoi due genitori umani, lo hanno adottato un paio di anni fa. E da allora la loro vita è piena di sorpresa, di gioia, di divertimento e anche di scenette da sbellicarsi dalle risate.

Il cucciolo è il più viziato di tutta la famiglia. Gliele fanno passare tutte, anche perché sin dai primi giorni in casa la famiglia ha capito che era impossibile dirgli di no. Trasforma ogni cosa in giocattolo e adora salire sul divano per dormire il papà umano in pisolini ristoratori.

Un paio di giorni fa Helen e Kevin hanno deciso di andare a bere e mangiare qualcosa in un pub all’aperto. Ovviamente Maverick era insieme a loro. Se a casa combina un sacco di guai, non si sa perché fuori casa è un vero e proprio angioletto.

Per festeggiare quel bel pomeriggio insieme, la coppia ha deciso di realizzare una foto di loro due soli. Ma Maverick, che adora apparire negli scatti di famiglia, ha fatto di tutto per essere presente e rubare la scena, come sempre, ai suoi due amici umani.

Cucciolo fa ridere i proprietari e tutti quelli che hanno visto la foto

Era una perfetta foto di famiglia. Stava leccando suo padre ed era un puro caso. È divertente vedere la sua zampa intorno a Kevin.

Questo il commento della sua mamma umana, per niente dispiaciuta di questo photobombing gradito.

