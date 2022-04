Questa è la storia di un salvataggio avvenuto all’ultimo secondo. Un netturbino si è accorto appena in tempo di un povero cucciolo gettato nella spazzatura che stava cercando di mettersi in salvo dopo essere stato lasciato in un bidone da solo, destinato a morte certa. Se il dipendente non lo avesse individuato, sarebbe morto sicuramente.

La storia ci arriva da East Columbus, una città dell’Ohio, negli Stati Uniti d’America. La scorsa settimana un netturbino si è reso conto subito della presenza di un cane spaventato all’interno di un cassonetto. E lo ha portato in salvo giusto in tempo prendendosi cura di lui.

Il Dipartimento del Servizio Pubblico di Columbus ha ringraziato l’operatore della Divisione della raccolta dei rifiuti per aver trovato e salvato il cane prima che fosse scaricato in un camion. Il povero cucciolo avrebbe sicuramente trovato una terribile morte.

In un post condiviso su Facebook, il Dipartimento racconta che Dave Carlson stava svuotando i cassonetti di un condominio di appartamenti. Mentre svolgeva come sempre il suo lavoro ha notato un cucciolo che cercava di liberarsi da un mucchio di spazzatura che lo schiacciava.

L’uomo ha subito chiamato suo supervisore, Logan Sieg, e insieme hanno iniziato a scavare nell’immondizia per tirarlo fuori. Una volta recuperato lo hanno messo in un luogo sicuro in attesa dei volontari del rifugio per cani della contea di Franklin che lo hanno preso in affidamento.

Fonte foto da Facebook di Columbus Department of Public Service

Cucciolo gettato nella spazzatura, nutrito con cracker e burro di arachidi in attesa degli operatori del rifugio

Il cucciolo per fortuna sta bene. Il netturbino e il suo supervisore gli hanno dato dei cracker e del burro di arachidi, con un po’ di acqua, in attesa degli operatori del rifugio.

Fonte foto da Facebook di Columbus Department of Public Service

Chissà cosa sarebbe successo al cucciolo se non fosse stato per il pronto intervento dei suoi due angeli custodi. Ora il cane è in attesa di adozione.