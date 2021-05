Cucciolo ha tentato di proteggere la proprietaria dal marito violento e ha ricevuto 4 coltellate

Cucciolo protegge la proprietaria dal marito, che la sta maltrattando e usa violenza nei suoi confronti. Farebbe di tutto per salvarla e per darle una mano, anche mettere a rischio la sua vita. E infatti nella colluttazione il povero cucciolo è rimasto gravemente ferito, tanto da aver dovuto ricorrere alle cure del veterinario in ospedale.

Fonte Pixabay

La polizia di Coração de Jesus in Brasile ha ricevuto la denuncia contro un uomo che durante una lite ha maltrattato la sua compagna. Per fortuna, però, lei non era sola, ma accanto aveva il suo angelo custode a quattro zampe.

La donna, così come i suoi nipoti, era in pericolo, vista la furia cieca dell’uomo. Fofinho, il suo animale domestico, ha capito che la situazione era pericolosa e non l’ha lasciata da sola. L’animale si è messo in mezzo ed è rimasto ferito.

Fofinho è un cagnolino davvero molto fedele. Qualche settimana fa a casa sua un uomo violento ha atteso il momento giusto per aggredire la moglie con un oggetto appuntito. Ma non aveva fatto i conti con il cane.

Fofinho ha fatto di tutto per salvare la donna e i suoi nipoti. L’uomo lo ha colpito con quell’oggetto per quattro volte, ma il peloso non si è mai arreso, perché sapeva che solo lui poteva aiutare la proprietaria.

Cucciolo protegge la proprietaria e finisce in ospedale dopo essere stato ferito

Fofinho ha riportato grossi tagli su tutto il corpo. La famiglia non ha molti soldi, ma grazie al passaparola la gente ha deciso di darle una mano per aiutare questo eroe.

Adesso il cane si trova ricoverato in una clinica, lontana da casa 72 chilometri. Grazie alla sua forza e al suo coraggio sta reagendo bene, ma ha dovuto subire un intervento. Speriamo possa rimettersi in sesto. L‘aggressore è stato arrestato mentre stava cercando di fuggire.