Questa è la storia di Mars, un povero cucciolo in catene che rischia di morire di fame perché nessuno si occupava di lui. Per tutta la vita ha vissuto legato a una catena che non gli ha permesso di muoversi, fino a quando qualcuno non lo ha portato via da quell’inferno. E lo hanno salvato appena in tempo.

Fonte foto da video su YouTube di Animal Shelter

Mars ha vissuto tutta una vita in catene. La casa in cui era ospitato era diventata una prigione per lui. La famiglia che avrebbe dovuto prendersi cura di lui lo ignorava, condannandolo a morte certa. Per fortuna sono intervenuti i vicini di casa, che hanno chiamato i soccorsi per il povero Mars.

La Animal Shelter è intervenuta prontamente, raccontando anche la storia del cucciolo che stava per morire di fame per la crudeltà umana. I soccorritori hanno subito capito che la situazione era delicata. Hanno preso Mars e lo hanno portato dal veterinario. Era pieno di zecche, si vedevano a occhio nudo.

Mars ha vissuto tutta la vita incatenato, con poco cibo. Era stanco e debilitato, non riusciva a camminare. I volontari hanno dovuto pagare la famiglia di tasca loro per portarlo via da quella famiglia senza cuore. Subito i veterinari lo hanno curato per le zecche e gli hanno prescritto una dieta specifica.

Soffriva anche di enterite, ma i veterinari sono riusciti a curare anche quella malattia. E quando si è rimesso in forze, Mars ha trovato tutto l’amore di cui aveva sempre avuto bisogno nella donna che lo aveva portato in salvo dall’inferno in cui viveva.

Fonte foto da video su YouTube di Animal Shelter

Nella sua nuova casa per sempre Mars può condividere una vita degna di questo nome insieme ad altri amici a quattro zampe. Oggi sta bene, si è ripreso, mangia e gioca. Adora mordicchiare le scarpe.

Mars oggi è finalmente felice!