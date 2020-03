Cucciolo nato senza le zampe adottato (VIDEO) Una donna dal cuore d'oro ha deciso di adottare un cucciolo nato senza le quattro zampe salvandogli di fatto la vita

Una donna di buon cuore ha permesso a un povero cane di sopravvivere. Con le sue malformazioni, se nessuno lo avesse adottato e accolto in casa propria, sicuramente non sarebbe sopravvissuto. Ma questo cane senza le zampe ha trovato il suo angelo custode.

Questa è la storia di un povero cagnolino che è venuto al mondo senza i quattro arti. È nato senza la possibilità di camminare, di muoversi, di spostarsi. Ma nonostante tutto questo è un cane brillante e allegro. Ed è vivo grazie a una donna che un giorno l’ha visto e ha deciso di dargli una casa e una famiglia. La storia di questo cagnolino è decisamente commovente.

Questo cane è nato privo delle zampe, ma nonostante questo la sua famiglia umana gli ha donato tutto l’amore di cui era capace e fa di tutto ogni giorno per potergli dare una vita che sia il più normale possibile. La famiglia si è preparata a prendersi cura di lui, accettandolo per com’è e dandogli tutto l’amore di cui ha bisogno per sopravvivere. Ed è stato proprio grazie all’amore che il cane non ha mai avuto problemi, nonostante la menomazione con cui è nato.

Adora uscire con il suo fratellino che lo protegge quando decide di lanciarsi per giocare con altri cani che incontra in giro. A volte sembra preoccupato per la sua situazione, anche perché per lui non è solo facile muoversi e camminare, ma anche fare i suoi bisognini nel posto giusto. Ma la sua famiglia è paziente ed è sempre al suo fianco per dargli una mano e non farlo sentire in difetto.

Nonostante la sua disabilità, è sempre molto attento e presente. Aspetta in casa che il suo proprietario ritorni dal lavoro, con ansia e trepidazione. È molto legato alla sua famiglia, che di fatto gli ha permesso di sopravvivere. Come ha detto il loro veterinario, in natura animali come lui non riescono a sopravvivere. Perché non hanno nessuno che si prenda cura di loro. Anche grazie a una sedia a rotelle personalizzata le cose vanno meglio.